Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
Правоохоронці не розголошують імені підозрюваного, але з наданих деталей справи можна зробити висновок, що йдеться саме про Остапа Стахіва.
Слідство встановило, що в січні 2024 року Стахів, який позиціонував себе як активіст, під час прямого ефіру вказав на розташування особового складу одного з відділів ТЦК на Рівненщині. Ця інформація могла допомогти виявити військових на місцевості. Відео він опублікував на своїх сторінках у Facebook та Telegram.
Окрім цього, Стахіва звинувачують у шахрайстві. Він організував “курси-інтенсиви” з журналістики та правозахисту, обіцяючи учасникам посвідчення журналіста від недіючого медіа. Курс коштував 7000 гривень, а газета, яка нібито видавала посвідчення, не була зареєстрована.
Остапу Стахіву інкримінують злочини за двома статтями Кримінального кодексу України: поширення несанкціонованої інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану та шахрайство (ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 190 КК України).
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