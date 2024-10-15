Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього командира роти спецпідрозділу "Беркут" та двох його співробітників у справі про масові вбивства протестувальників 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира роти спецпідрозділу “Беркут” УМВС України в місті Севастополі та двох міліціонерів цього підрозділу у справі щодо масових вбивств активістів 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві”, — ідеться в повідомленні.

Слідство встановило, що командир роти спецпідрозділу “Беркут” і його підлеглі 20 лютого 2014 року приблизно о 9:00 перебували на вулиці Інститутській в районі пішохідного мосту. Діючи узгоджено з правоохоронцями з інших підрозділів, зокрема — спецроти київського “Беркуту”, вони незаконно застосували до учасників акцій протесту вогнепальну зброю — помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю.

Унаслідок цього загинули троє мітингувальників, а ще троє дістали вогнепальних поранень.

“Ці злочини передували подальшим масовим умисним вбивствам та пораненням учасників акцій протесту, вчиненим міліціонерами спецпідрозділів Київського “Беркуту” – так званою чорною ротою та внутрішніх військ МВС України із застосуванням нарізної табельної автоматичної та снайперської вогнепальної зброї”, — наголосили в Офісі генпрокурора.

Після цих подій обвинувачені поїхали до міста Севастополь, де згодом перейшли на бік Російської Федерації та сприяли захопленню півострова.