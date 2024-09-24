Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти щодо керівництва Служби безпеки України, а також директора і 20 співробітників ФСБ РФ у справах щодо подій на Майдані в Києві у 2013-2014 роках.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

Серед обвинувачених у цій справі членів керівництва СБУ — колишній голова Олександр Якименко, його перший заступник Володимир Тоцький та начальник Департаменту захисту національної державності Сергій Ганжа.

Серед обвинувачених працівників ФСБ — директор Олександр Бортніков, колишній керівник Служби безпеки президента РФ Віктор Золотов та інші особи.

За даними слідства, в грудні 2013 року 20 співробітників російської спецслужби прибули в Україну та оселилися в будівлях СБУ. За підтримки керівництва служби вони організували створення провокативних відеозаписів.

Зокрема, було створено YouTube-канал, через який поширювалися відеоматеріали, що дискредитували суспільно-політичні події в Україні та принижували українців як націю.

Всі ці матеріали були передані до суду. Якименку, Бортнікову, Ганжі, Тоцькому та іншим обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.