Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Звинувачуваному інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Розслідуванням встановлено, що фігурант у лютому 2014 року активно протидіяв учасникам Революції Гідності та організовував їх вбивства, замахи на життя та спричинення тілесних ушкоджень. Надалі він надавав допомогу РФ в анексії АР Крим та м. Севастополя.
У 2020 році експравоохоронець зайняв посаду члена Ради Федерації федеральних зборів РФ від «законодавчої влади» міста Севастополь. У вересні 2022 року він взяв активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Надалі разом з іншими сенаторами ради федерації проголосував за включення цих областей, а також так званих «ДНР/ЛНР» до складу РФ.
Експравоохоронець переховується від правоохоронних органів та оголошений в міжнародний розшук.
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