Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира Севастопольського спецпідрозділу міліції «Беркут», який на даний час є сенатором РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Звинувачуваному інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Розслідуванням встановлено, що фігурант у лютому 2014 року активно протидіяв учасникам Революції Гідності та організовував їх вбивства, замахи на життя та спричинення тілесних ушкоджень. Надалі він надавав допомогу РФ в анексії АР Крим та м. Севастополя.

У 2020 році експравоохоронець зайняв посаду члена Ради Федерації федеральних зборів РФ від «законодавчої влади» міста Севастополь. У вересні 2022 року він взяв активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Надалі разом з іншими сенаторами ради федерації проголосував за включення цих областей, а також так званих «ДНР/ЛНР» до складу РФ.

Експравоохоронець переховується від правоохоронних органів та оголошений в міжнародний розшук.