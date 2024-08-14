Президент США зазначив, що наступ України в Курській області Росії став серйозною проблемою для Путіна, і підкреслив, що Вашингтон підтримує постійний зв'язок з Києвом.

Про це пише NYP.

Байден зазначив, що регулярно спілкується зі своїм персоналом і підтримує безпосередній контакт з українською стороною, що створює дилему для Путіна.

Він підкреслив, що більше інформації надати не може, оскільки ситуація все ще триває.

Президент США вперше прокоментував наступ українських військ у Курській області, в той час як посадовці Білого дому, Пентагону та Держдепу підкреслювали право України на самозахист від загроз з Росії, але не давали оцінок діям ЗСУ на Курщині.