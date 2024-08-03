В Україні визначили індекс Біг Маку, згідно з яким "реальний" курс гривні має бути 20,74 грн за долар.

Про це пише The Economist.

Українська гривня займає восьму позицію з кінця у списку найбільш недооцінених валют світу за Індексом Біг Маку, з недооцінкою 49,5% порівняно з фактичним обмінним курсом.

Вартість Біг Маку в Україні становить 118 гривень, тоді як у США — 5,69 долара. За курсом купівельної спроможності гривня повинна бути на рівні 20,74 грн/долар.

Найбільш недооціненими валютами є тайваньський долар, індонезійська рупія, єгипетський фунт, індійська рупія, південноафриканський ранд, філіппінське песо та малайзійський рінггіт.

Список переоцінених валют включає швейцарський франк, уругвайський песо, норвезьку крону, аргентинський песо, євро та британський фунт.