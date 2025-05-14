У Польщі виявили нову спробу зовнішнього втручання у президентські вибори, що викликало серйозні занепокоєння. Центр аналізу дезінформації NASK повідомив про виявлення політичної реклами в соціальній мережі Facebook, яка, ймовірно, фінансувалася з-за кордону і містила елементи дезінформації.

Згідно з інформацією NASK, реклама, що могла бути оплачена з-за меж Польщі, була доступна для користувачів на території країни. Протягом останнього тижня акаунти, які брали участь у цій рекламній кампанії, витратили більше коштів на політичні матеріали, ніж будь-який офіційний виборчий комітет.

Метою цих дій, за попередніми даними, було підтримати одного з кандидатів і дискредитувати інших. Рекламні кампанії стосувалися таких політиків, як Рафал Тшасковський, Кароль Навроцький та Славомір Менцен. Аналіз вказує на можливу провокацію, спрямовану на шкоду кандидату, якого нібито підтримувала ця реклама, а також на дестабілізацію ситуації напередодні виборів.

У зв’язку з цим польські органи влади звернулися до компанії META з проханням заблокувати ці акаунти у Facebook. Також про ситуацію було повідомлено Агентство внутрішньої безпеки, яке проводить розслідування для встановлення джерел фінансування та походження цієї кампанії.

6 травня міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський підкреслив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання з боку Росії у президентські вибори, які наближаються до першого туру голосування, запланованого на 18 травня.