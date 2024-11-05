З 30 жовтня 2024 року втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України, яка дозволяла військовослужбовцям укладати шлюб дистанційно без присутності партнера. Тепер для реєстрації шлюбу з військовим або військовою необхідно скористатися новими процедурами.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

“Для військовослужбовців було розроблено спрощену процедуру, яка давала можливість одружитися дистанційно. Тобто без присутності нареченої або нареченого. Але постанова КМУ від 07.03.2022 № 213 30.10.2024 втратила чинність”, — йдеться у повідомленні.

Як зараз одружитися із військовослужбовцем

Військовослужбовці можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу до відділу ДРАЦС або через застосунок “Дія”. Для цього в додатку слід знайти розділ “Шлюб онлайн” і обрати опцію “заява про шлюб”. Один з партнерів має подати заяву, вказавши інформацію про другого, який потім повинен підтвердити подання.

Після підтвердження подання, надійде повідомлення, з яким потрібно ознайомитися та натиснути “продовжити”. Потім необхідно обрати дату та час церемонії, а система “Дія” повідомить про підтвердження цієї дати від ДРАЦС.

Крім того, у “Дії” можна вирішити питання про прізвище після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.