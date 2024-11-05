Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
“Для військовослужбовців було розроблено спрощену процедуру, яка давала можливість одружитися дистанційно. Тобто без присутності нареченої або нареченого. Але постанова КМУ від 07.03.2022 № 213 30.10.2024 втратила чинність”, — йдеться у повідомленні.
Як зараз одружитися із військовослужбовцем
Військовослужбовці можуть подати заяву на реєстрацію шлюбу до відділу ДРАЦС або через застосунок “Дія”. Для цього в додатку слід знайти розділ “Шлюб онлайн” і обрати опцію “заява про шлюб”. Один з партнерів має подати заяву, вказавши інформацію про другого, який потім повинен підтвердити подання.
Після підтвердження подання, надійде повідомлення, з яким потрібно ознайомитися та натиснути “продовжити”. Потім необхідно обрати дату та час церемонії, а система “Дія” повідомить про підтвердження цієї дати від ДРАЦС.
Крім того, у “Дії” можна вирішити питання про прізвище після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.
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