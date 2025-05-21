РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ун. № 759/16301/24

пр. № 2/759/655/25

15 травня 2025 року Святошинський районний суд м. Києва

у складі: головуючого судді П’ятничук І.В.,

за участю секретаря судового засідання Бондарчук М.І.,

представника позивача Фатєєва П.О.,

представника відповідача Решнюка А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві цивільну справу за позовними вимогами Гузя Вячеслава Валерійовича до Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ», Федорко Олександри Олександрівни про захист честі, гідності та ділової репутації, про спростування недостовірної інформації, зобов’язання вчинити певні дії та відшкодування моральної шкоди.

Позовні вимоги Гузя Вячеслава Валерійовича до Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ», Федорко Олександри Олександрівни про захист честі, гідності та ділової репутації, про спростування недостовірної інформації, зобов’язання вчинити певні дії та відшкодування моральної шкоди – задовольнити частково.

Визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію інформацію відносно Гузя Вячеслава Валерійовича, поширену Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610) та Федорко Олександрою Олександрівною (рнокпп 3656008828), а саме:

10 липня 2024 року на YouTube-каналі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610) відео-матеріал під назвою: «ГУЗЬ, ГУДЗЬ, ФУКС: що повʼязує ДМСника, модель, олігарха», за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZjYWgfGixNk&t=81s, а саме:

«… Розслідування про яке ми розкажемо далі мало би бути буденністю для нас: посадовець, що живе за незаконний дохід; його дружина з російським паспортом; незадеклароване майно та дружба з олігархами. … Знайомтеся. Це Вячеслав Гузь. Він начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.

За даними інсайдерів Межі, Гузь очолює схему, завдяки якій, росіяни можуть дихати європейським та американським повітрям.

Діє Гузь під покровительством Павла Фукса. Він підсанкційний російський та український олігарх, засновник девелоперської компанії «Mos City Group», бізнес-магнат, громадянин росії та України. На думку представників ФБР Фукс є колптованим активом російської розвідки.

…Судячи із інформації інсайдерів Межі, вони твердять, окрім прямих посадових, до обовʼязків чиновника входить:

– контроль громадянства Фукса та членів російського злочинного клану;

– боротьба з конкурентами Фукса за видачу українських паспортів;

– легалізація потрібних Фуксу осіб в Україні, 6 тому числі агентів росії з

різним громадянствами країн колишньої СНД для подальшої агентурної роботи на користь спецслужб рф;

–підготовка документів для видворення осіб із України, які працюють проти інтересів росії для подальшої розправи;

–вплив на військовослужбовців, які отримали українське громадянство на підставі служби ЗСУ.

… Інформація, що є в розпорядженні нашої редакції: у вересні 2022 року Вячеслав Гузь перетинає кордон, не проставляючи позначки на кордоні України;

на польському кордоні, в прикордонному пункту перетину кордону, показує український закордонний паспорт;

далі, літаком прямує до Ірландії;

в Ірландії сідає на паром до Англії і намагається незаконно перетнути кордон з Англією;

на кордоні його затримують англійські прикордонники на спробі незаконного перетину кордону, але Гузь звертається до них, що начебто тікає з України від війни, і хоче в Англії отримати статут «біженця», та просить пропустити його без візи.

Такі дії ним були зроблені, щоб заплутати сліди скоєння правопорушення, адже в Україні кордон він пройшов без проставляння відповідної відмітки в закордонному паспорті, та візи до Англії не отримував.

Надалі, за свідченням інсайдерів, було так: англійські прикордонники не повірили поясненнями чинного чиновника України, що він начебто тікає від війни, дослідили особу Вячеслава Гузя і порушили щодо нього кримінальну справу, за спробу незаконного перетину кордону. В подальшому Гузя було заарештовано на кілька діб. За допомогою адвокатів Павла Фукса, Гузя випустили з пункту тимчасового тримання іноземців.».

– 10 липня 2024 року у Telegram-каналі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610) під назвою «МЕЖА», у статті під назвою «ГУЗЬ, ГУДЗЬ, ФУКС: що повʼязує ДМСника, модель, олігарха.», за посиланням: https://t.me/mezha/10804, а саме:

«До редакції “Межі” надійшла ексклюзивна інформація про діяльність Вʼячеслава Гузя – начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Інсаидери твердять, Гузь діє під покровительством підсанкційного олігарха Павла Фукса. А його цивільна дружина отримала російське громадянство на другий рік великої війни. Подробиці у новому відео на нашому YouTube».

– 12 липня 2024 року у Telegram-каналі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610) під назвою «МЕЖА», у статті під назвою під назвою «Вʼячеслав Гузь вперше відрефлексував на розслідування про його звʼязок з Павлом Фуксом та російський паспорт цивільної дружини», за посиланням: hutps://.me/mezha/10877, а саме:

«Під час роботи над розслідуванням про діяльність столичного ДМСника Вʼячеслава Гузя» до нашої редакції надійшла інформація про перевірки у Центральному Міжрегіональному Управлінні ДМС у Києві та Київській області. Їх, за інформацією інсайдерів, проводить Національне агентство з питань запобігання корупції. Щоб дізнатися чи дійсно це так та яка їх ціль – ми скерували запити у відповідні структури, зокрема НАЗК та Центральному Міжрегіональному Управлінні ДМС у Києві та Київській області. Від агентства відповіді так і не отримали. А от «у Гузя» — відписали. Та не по суті, без конкретики. Відповіли, що не зобовʼязані відповідати. Додамо, що на перший запит з приводу стосунків і наближених осіб, Вʼячеслав Гузь й досі не відповів. Хоча відправлений він — раніше. Дивіться повне розслідування на нашому «YouTube» каналі.».

– 12 липня 2024 року у TikTok-каналі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610) під назвою «МЕЖА» у публікації під назвою: «ГУЗЬ, ГУДЗЬ, ФУКС: що повʼязує ДМСника, модель, олігарха.», за посиланням: https://www.tiktok.com/@mezha_net/video/7390057987039169798, a caме:

«До редакції “Межі” надійшла ексклюзивна інформація про діяльність Вʼячеслава Гузя – начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Інсайдери твердять, Гузь діє під покровительством підсанкційного олігарха Павла Фукса. А його цивільна дружина отримала російське громадянство на другий рік великої війни. Подробиці у новому відео за посиланням у шапці профілю. Слідкуй за @mezha_net #новиниукраїна новини#україна #війна #ukraine».

– 14 липня 2024 року на веб-сторінці у Facebook Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610) під назвою «МЕЖА», у публікації під назвою: «Вʼячеслав Гузь вперше відрефлексував на розслідування про його звʼязок з Павлом Фуксом та російський паспорт цивільної дружини. (https://www.youtube.com/watch?v=ZjYWqfGixNk&1=Ss) Детальніше: https://mezha.net/../v-iacheslav-huz-vpershe..», за посиланням: https://www.facebook.com/share/p/eJGwKd5FasGal4eR/?mibextid=WC7FNe, a caме: оприлюднений відео-матеріал за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZjYWqfGixNk&t=5s.

– 10 липня 2024 року на веб-сторінці в Instagram Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610), у публікації під назвою: «ГУЗЬ, ГУДЗЬ, ФУКС: що повʼязує ДМСника, модель, олігарха.», за посиланням: https://www.instagram.com/p/C9PAAB2NbsC/?igsh=MTRxdzFvNzRq7XM0ZA=, саме:

«До редакції “Межі” надійшла ексклюзивна інформація про діяльність Вʼячеслава Гузя – начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. Інсайдери твердять, Гузь діє під покровительством підсанкційного олігарха Павла Фукса. А його цивільна дружина отримала російське громадянство на другий рік великої війни. Подробиці у новому відео за посиланням у шапці профілю.».

– 10 липня 2024 року на веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610), у статті під назвою «Ґузь, Гудзь, Фукс: що повʼязує ДМСника, модель та олігарха», підзаголовком «Посадовець, який живе за незаконний дохід, його дружина з російським паспортом. Він має незадеклароване майно і дружить із олігархами.», за посиланням: https://mezha.net/ua/mysli/huz-hudz-fuks-shcho-pov-iazuie-dmsnyka-model-ta-oliharkha/, a саме:

«Розслідування, про яке йтиметься далі, мало би бути буденністю для нашої редакції, але воно стало новим досвідом для нас.»

«Хто такий В’ячеслав Гузь?

Вʼячеслав Гузь – начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. За даними інсайдерів “Межі”, Гузь очолює схему, завдяки якій росіяни можуть дихати європейським та американським повітрям.

Діє Гузь під покровительством Павла Фукса. Він – підсанкційний російський та український олігарх, засновник девелоперської компанії Mos City Group, бізнес-магнат. Громадянин Росії та України. На думку представників ФБР, Фукс є “кооптованим активом” російської розвідки.

Із оперативних джерел відомо про те, що Фукс був посередником між Олександром Бортниковим, директором ФСБ РФ і Геннадієм Кернесом, вже покійним міським головою Харкова, для проведення “спецоперації” з добровільної здачі Харкова у 2014 році. Фукс і Кернес не виконали взяті на себе зобовʼязання. За це останній отримав кулю в спину.

За інформацією джерел “Межі”, Гузь діє на користь Фукса, корумпуючи Українських чиновників, політиків і правоохоронців. У переговорах він виступає посередником.

У редакції “Межі” є інформація, що Фукс та Гузь бачилися і під час повномасштабного вторгнення. Інсайдери твердять, восени 2022-го року, на день народження Фукса, Гузь приїздив до нього у Велику Британію. Редакція намагалася звʼязатися з бізнесменом: телефонували, писали, однак відповіді так і не отримали.».

«”Я – друг Павла Фукса”, – Гузь

За рік до повномасштабного вторгнення, Фукс організував розкішний день народження у селі Козин під Києвом. За святкуванням пильно стежили журналісти “Української правди”. На заході був присутній і Гузь.

По довгих паузах і млявому мовному апарату можна припустити, що на відео чиновник напідпитку. Та до наших журналістів потрапило ще одне ексклюзивне відео з того дня.

Інсайдери “Межі” твердять, окрім прямих посадових, до обовʼязків чиновника входить:

• контроль громадянства Фукса та членів російського злочинного клану;

• боротьба з конкурентами Фукса за видачу українських паспортів;

• легалізація потрібних Фуксу осіб в Україні, у тому числі й агентів Росії з різними громадянствами країн колишньої СНД, для подальшої агентурної роботи на користь спеслужб РФ;

• підготовка документів для видворення осіб із України, які працюють проти інтересів Росії для подальшої розправи;

• вплив на військовослужбовців, які отримали українське громадянство на підставі служби в ЗСУ.

За інформацію, що потрапила до нашої редакції, у Центральному Міжрегіональному Управлінні ДМС у Києві та Київській області, нині Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірки, щоб дізнатися чи дійсно це так та яка їх ціль – ми скерували запити у відповідні структури. Відповіді не отримали.».

«Поплічники Гузя

Але один в полі не воїн. Гузь має вплив не лише на Київщині, а й в інших областях України. Зокрема, у Харківській. Там процесом керує такий собі Олександр Тімонов.

Минулого року у Харкові спіймали чиновників міграційної служби, які вимагали хабарі за видачу українських паспортів. Коли СБУ проводила обшуки, голови місцевого ДМС не було на місці – хворів. Серцева недостатність і лікування в Києві врятували Тімонова від участі в слідчих діях, – стверджують джерела “Межі”. А після – він повернувся до виконання своїх обовʼязків і трохи “скоротив” свою декларацію. Продав найбільшу зі своїх квартир, площею 94 квадратні метри. Зникла з декларації й автівка Range Rover 2015 року, яка належала дружині Єлизаветі. Судячи з оновлених даних, тепер Тімонов або ходить на роботу пішки, або дістається громадським транспортом.

У Київській області “брудною роботою” займався заступник Гузя Дмитро Лемеш. Його затримали на початку липня 2022-го. Підозрювали в отриманні хабаря за легалізацію в Україні іноземців із країн підвищеного терористичного ризику, зокрема, держави-агресорки. Лемеш провів у СІО кілька діб, а потім сплатив встановлену судом заставу в розмірі 2,5 млн грн і вийшов на волю. Правоохоронці не передали обвинувальний акт до суду, справу закрили через завершення терміну досудового розслідування.».

«Декларація у Вʼячеслава Гузя скромна. Дві квартирки загальною площею 200 квадратів. Він навіть автівки своєї немає. Одну орендує, але не використовує її. А друга – у власності громадської організації “Захисник-2022”. За дивним збігом обставин, Гузь раніше був її керівником. Так і виходить — голова змінився, а Toyota Land Cruiser залишилася старому.».

“Дружина з російським паспортом

На фото – Інна Гудзь. Із начальником управління ДМС у Києві та Київській області їх повʼязує не лише схоже прізвище, а й цивільний шлюб. На кадрах із дня народження Павла Фукса вони разом йдуть зі свята.

За даними інформаторів “Межі”, Гузь і Гудзь й досі проживають разом, спільно відпочивають, полюбляють дороге життя. Це видно з інстаграму моделі.

Елітні автівки, брендові речі, розкіш. Фотосесії у стилі “ню” – звична частина життя моделі. Далі більше. Під час моніторингу цивільної дружини Гузя, редакція “Межі” виявила такі публікації. У мережі подейкують, що Інна Гудзь надавала ескорт-послуги.

Але й це не найгірше. Нещодавно українка отримала друге громадянство – країни-терористки. До редакції “Межі” потрапили фото, здобуті завдяки агентській роботі у російському консульстві. На знімках видно, що Інна Гудзь отримала документи 9 ЛИСТОПАДА 2023 РОКУ – на другому році повномасштабної війни.».

«Замість відповіді — адвокатські запити

Також за інформацією, яку надали інсайдери, у декларації Вʼячеслава Гузя вказано не все. Зокрема, посадовець володіє кількома обʼєктами елітної нерухомості у столиці та Харкові та і автопарк у нього значно більший. Однак зареєстровано все на інших осіб: колишню дружину, водія, дотичних людей. Щоб дізнатися точну інформацію, наша редакція надіслала запит Вʼячеславу Гузю.

Натомість замість відкритої відповіді – отримали адвокатський запит від захисника Гузя Костянтина Климова. Він, до слова, колишній висуванець від партії “Слуга народу” з Сум. Адвокатський запит надійшов із вимогами, які наша редакція, за законодавством не має виконувати.

Згодом нам почали призначати зустрічі люди зі світу медіа та пропонувати грошову винагороду, щоб матеріал не вийшов. Потім прийшов ще один лист від адвоката Климова. Знову з вимогами. Тобто, замість того, аби підтвердити чи заперечити інформацію – надходять адвокатські запити.

Повернемося до другого запиту — його зміст був ще абсурніший за перший. Адвокат вимагає передати інформацію, яка нині у розпорядженні редакції, на електронних носіях. Тобто, надіслати копію флешок.

Можливо, це кумедний момент, але далі не до сміху. Навіщо людині залучати адвоката, якщо можна було просто відповісти на наш запит? Є що приховувати?

Ймовірно, виїзди за кордон на зустріч з Павлом Фуксом? Не отримавши відповідей у законний термін від чиновника, ми вирішили звернутися до Служби безпеки України з проханням перевірити ще одну інформацію.

Ми очікуємо відповідь від СБУ. Ну і як писала Леся Українка “Contra spem spero” – “без надії сподіваємось” на коментар Вʼячеслава Гузя.».;

Зобовʼязати Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610), Федорко Олександру Олександрівну протягом десяти календарних днів з дня набрання рішенням законної сили, вилучити із загального доступу:

1) відео-матеріал, що міститься на YouTube-каналі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610), за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZjYWqfGixNk&t=81s;

2) статті ( в т.ч. відео-матеріал за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZjYWqfGixNk&t-8ls) в Telegram-каналі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 810), за посиланнями:

https://t.me/mezha/10804

https://t.me/mezha/10877

3) статтю ( в т.ч. відео-матеріал за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZjYWqfGixNk&t=8ls) на веб-сторінці Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс соціальній мережі Facebook,

посиланням: https://www.facebook.com/share/p/eJGwKd5Fa5Ga14eR/?mibextid=WC7FNe.

4) публікацію ( в т.ч. відео-матеріал за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZjYWqfGixNk&t=8ls) на веб-сторінці Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс соціальній мережі Instagram,

за посиланням: https://www.instagram.com/p/C9PAAB2NbsC/?igsh=MTRxdzFvNzRqZXM0ZA=

5) публікацію ( в т.ч. відео-матеріал за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZjYWqfGixNk&t=81s)на TikTok-каналі Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610) за посиланням: https://www.tiktok.com/@mezha_net/video/7390057987039169798.

6) статтю ( в т.ч. відео-матеріал за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZjYWqfGixNk&t=81s) на веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610), за посиланням: https://mezha.net/ua/mysli/huz-hudz-fuks-shcho-pov-iazuie-dmsnyka-model-ta-oliharkha/;

Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ: 45177871, місцезнаходження: 03194, Україна, місто Київ, Бульвар Кольцова, будинок 14д, офіс 610), Федорко Олександру Олександрівну протягом десяти календарних днів з дня набрання рішенням законної сили спростувати недостовірну інформацію, шляхом розміщення на головній сторінці сайту mezha.net повідомлення про ухвалене у справі судового рішення та публікації тексту вступної та резолютивної частини рішення у цій справі;

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ 45177871, місцезнаходження: 03194, м. Київ, бул. Кольцова, 14д, офіс 610) та Федорко Олександри Олександрівни ( 05.02.2000 року народження, РНОКПП 3656008828, місце реєстрації: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 21, кв. 13) на користь Гузя Вячеслава Валерійовича ( 01.08.1980 року народження, РНОКПП 2943310678, місце реєстрації: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, кв. 8) понесені витрати на правову допомогу у розмірі 30000 (тридцять тисяч) грн. 00 коп.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ 45177871, місцезнаходження: 03194, м. Київ, бул. Кольцова, 14д, офіс 610) та Федорко Олександри Олександрівни ( 05.02.2000 року народження, РНОКПП 3656008828, місце реєстрації: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 21, кв. 13) на користь Гузя Вячеслава Валерійовича ( 01.08.1980 року народження, РНОКПП 2943310678, місце реєстрації: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, кв. 8) судовий збір у розмірі 3633 (три тисячі шістсот тридцять три) грн. 00 коп.

Стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЖА НЕТ» (код ЄДРПОУ 45177871, місцезнаходження: 03194, м. Київ, бул. Кольцова, 14д, офіс 610) та Федорко Олександри Олександрівни ( 05.02.2000 року народження, РНОКПП 3656008828, місце реєстрації: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 21, кв. 13) на користь Гузя Вячеслава Валерійовича ( 01.08.1980 року народження, РНОКПП 2943310678, місце реєстрації: м. Харків, проспект Гагаріна, 43/1, кв. 8) витрати за проведення експертизи у розмірі 54100 (п`ятдесят чотири тисячі сто ) грн. 00 коп.

У решті позовних вимог – відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Святошинський районний суд м. Києва до апеляційного суду у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у ч. 2 ст. 358 цього Кодексу.



Суддя: І.В. П’ятничук