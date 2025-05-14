Адвокат Олега Гладковського, Руслан Волинець, спростував інформацію про затримання свого підзахисного в Іспанії. 14 травня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про затримання Гладковського та можливу екстрадицію.

Волинець зазначив на своїй сторінці у Facebook, що Гладковський наразі перебуває в Іспанії, і жодне рішення іспанського суду щодо його утримання під вартою або внесення застави не було прийнято.

Раніше НАБУ повідомило, що правоохоронці в Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, якого підозрюють в організації закупівлі вантажних автомобілів для армії за завищеними цінами. Запит на коментар до НАБУ залишився без відповіді.

Деталі справи Олега Гладковського та його сина Ігоря

У лютому 2019 року розслідувальний проєкт Bihus.info оприлюднив інформацію про причетність Олега Гладковського та його сина Ігоря до корупційних схем, пов’язаних із закупівлею російських запчастин для української військової техніки.

У грудні 2020 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) висунули підозру Ігорю Гладковському в отриманні хабаря в розмірі 950 тисяч гривень у справі “Оптимумспецдеталь”. У квітні 2021 року Ігоря Гладковського оголосили в розшук, а 26 квітня прокурори САП подали до суду обвинувальний акт проти Олега Гладковського.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Олега Гладковського в розшук, а в травні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.