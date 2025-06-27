Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У 2021 році світ зупинився перед екранами, коли Netflix представив несподіваний проєкт, що швидко став частиною культурного ландшафту. Південнокорейський серіал “Гра в кальмара” викликав справжній фурор, завоювавши увагу глядачів завдяки акторській майстерності та провокаційному сюжету. Він порушив важливі теми економічних труднощів і соціальної нерівності, що знайшло відгук у багатьох.

Лише за 28 днів після прем’єри серіал став найпопулярнішим проєктом Netflix, зібравши 1,65 мільярда годин переглядів у 94 країнах. Навіть через кілька років “Гра в кальмара” залишається одним із найулюбленіших шоу на платформі.

Перед виходом фінального третього сезону серіалу було проведено дослідження, яке показало, як цей корейський проєкт став справжнім культурним феноменом.

Походження “Гри в кальмара”

“Гра в кальмара” (корейською 오징어 게임) – це антиутопічний трилер про виживання, створений сценаристом і режисером Хван Донхьоком для Netflix.

Сюжет серіалу обертається навколо 456 учасників, які, опинившись у безвихідній ситуації через величезні борги, отримують запрошення взяти участь у серії дитячих ігор. Призом є величезна сума грошей – 45,6 мільярда вон (приблизно 33 мільйони доларів), але ставка в цих іграх – життя учасників. Ті, хто програє, гинуть.

Назва серіалу походить від корейської дитячої гри, що отримала свою назву через форму ігрового поля, схожу на кальмара. У цю гру грають дві команди: нападники та захисники, мета якої – досягти цілі або усунути всіх гравців протилежної команди.

Хван Донхьок прагнув створити дораму, яка б критикувала капіталізм і класову нерівність. Він черпав натхнення з японських манґ, таких як Battle Royale, Liar Game та Gambling Apocalypse: Kaiji, а також з корейських реаліті-шоу. Режисер порівнював ситуації персонажів з власним досвідом і навіть розглядав можливість участі у грі на виживання, що спонукало його у 2009 році написати сценарій.

“Я хотів написати історію, яка була б алегорією або байкою про сучасне капіталістичне суспільство, щось, що зображує екстремальну конкуренцію, дещо схожу на екстремальну конкуренцію в житті. Але я хотів, щоб у ній були персонажі, яких ми всі зустрічали в реальному житті.” – Хван Донхьок

Спочатку Хван намагався продати свою ідею різним продюсерським групам у Південній Кореї, але отримував відмови через гротескність сюжету. Лише у 2010-х роках, коли Netflix почав інвестувати в регіональні проєкти, режисер зміг представити свій сценарій.

Він також зазначав, що пандемія Covid-19 посилила економічну нерівність у Південній Кореї, що зробило історію серіалу ще більш актуальною.

Причини популярності “Гри в кальмара”

Щирість та особистий досвід

Імена головних персонажів – Сон Ґіхун, Чо Сану та Ільнам – походять від друзів дитинства Хвана Донхьока. Ґіхун і Сану відображають дві сторони особистості режисера: перший – людина з бідного району Сеулу, другий – випускник престижного університету з великими очікуваннями від родини.

Багато ігор у серіалі запозичені з дитинства Хвана. Він обрав прості дитячі ігри, щоб зробити сюжет зрозумілим і символічним. Центральною стала “гра в кальмара” – фізично агресивна гра, що відображає сучасне конкурентне суспільство.

Інші ігри, як-от “Червоне світло, зелене світло”, натхнені японською міською легендою, що додає містичності сюжету.

Поєднання невинних дитячих ігор із жорстокою боротьбою на виживання створює потужний візуальний і емоційний контраст, що приваблює та шокує глядачів.

Універсальність тем

Серіал порушує актуальні теми соціальної нерівності, фінансових труднощів і відчаю, критикуючи капіталістичні системи, що експлуатують вразливих людей. Тема боргів, пов’язана з особистим досвідом режисера, підкреслює, як економічний тиск може загнати людей у коло бідності.

“Я хотів створити щось, що знайде відгук не тільки у корейців, а й у всьому світі. Це була моя мрія.” – Хван Донхьок

Серіал змушує замислитися над глибокими філософськими питаннями: що таке людяність, на що готова людина заради виживання, чи може суспільство бути справедливим, яка ціна свободи та вибору.

У The Guardian “Гру в кальмара” порівняли з фільмом “Паразити” Пон Джунхо, відзначаючи реалістичне зображення нерівності багатства в Південній Кореї. Журнал Jacobin підкреслив, що серіал розвінчує міф про те, що важка праця гарантує процвітання.

Тематика серіалу навіть вплинула на політичні дискусії в Південній Кореї та стала інструментом протестів.

Візуальний стиль

Яскраві кольори костюмів (зелені для гравців і червоні для охоронців) та монументальні декорації створили впізнаваний образ, що став частиною попкультури. Режисер наполягав на реальних декораціях і мінімальному використанні комп’ютерної графіки для підсилення реалістичності.

Контраст між яскравою дитячою естетикою і темною тематикою створює тривожну атмосферу. Безликі маски охоронців і золоті маски VIP-персон підкреслюють динаміку влади та класові розбіжності.

Вплив корейської культури та соцмереж

Вихід серіалу збігся з піком популярності “халлю” – корейської хвилі популярності культури. Успіх “Паразитів”, “Мінарі”, музичних гуртів BTS і Blackpink створив сприятливий ґрунт для сприйняття “Гри в кальмара”.

Після релізу серіал активно обговорювали у соцмережах, зокрема в X (раніше Twitter) і TikTok, де хештег #SquidGame зібрав понад 49 мільярдів переглядів. Косплеї, меми та вірусні відео підтримували інтерес до шоу.

Фанати відтворювали ігри серіалу в реальному житті, що додатково популяризувало проєкт.

Паралелі з іншими роботами

Серіал має спільні теми з іншими південнокорейськими проєктами, що критикують соціальну нерівність, зокрема “Паразитами” та “Олдбоєм”.

Також “Гра в кальмара” перегукується з “Голодними іграми” – обидва сюжети розповідають про смертельні ігри на виживання, але корейський серіал базується на більш повсякденних фінансових труднощах.

Подібність є і з “Поїздом до Пусана” – зомбі-трилером із соціальними коментарями.

У 2024 році індійський режисер Сохам Шах подав до суду на Netflix, звинувативши “Гру в кальмара” у плагіаті його фільму “Удача” 2009 року, де також йдеться про серію випробувань із ставками глядачів.

Успіх першого сезону

“Гра в кальмара” стала першим корейським серіалом, який очолив рейтинг десяти найпопулярніших шоу Netflix у світі, посівши перше місце в 94 країнах. За 28 днів його переглянули понад 142 мільйони глядачів, перевершивши попередні рекорди.

За даними Nielsen, серіал був другим за популярністю оригінальним шоу у США у 2021 році після “Люцифера”.

Режисер вважав, що успіх зумовлений іронією сюжету та простотою ігор, що дозволило зосередитися на характерах персонажів.

Серіал отримав численні нагороди, зокрема 14 номінацій на “Еммі” і став першим неангломовним шоу у категорії “Найкращий драматичний серіал”. Актори Лі Чонче, Чон Хойон і О Йонсу здобули престижні кінонагороди.

Популярність серіалу вплинула на реальне життя: зросли продажі дальгони, взуття Vans, масок і костюмів, а також інтерес до вивчення корейської мови у світі.

“Мова і культура нерозривно пов’язані, і те, що відбувається в попкультурі та ЗМІ, часто впливає на тенденції в мові та вивченні мови. Зростання світової популярності корейської музики, кіно та телебачення збільшує попит на вивчення корейської мови.” – Сем Далсімер, Duolingo

Netflix назвав “Гру в кальмара” “культурним духом часу”. Проєкт надихнув створення пародій і реаліті-шоу, зокрема MrBeast створив власне шоу за мотивами серіалу, а Netflix випустив “Squid Game: The Challenge”.

Серіал став найпопулярнішим телевізійним шоу 2021 року за кількістю пошукових запитів і згадок у соцмережах.

Однак популярністю скористалися шахраї: у 2021 році зʼявилася криптовалюта SQUID, яка виявилася шахрайською схемою, що призвела до втрати інвесторами понад 2 мільйони доларів.

Продовження “Гри в кальмара”

Спочатку Хван Донхьок не планував продовжувати серіал, але згодом, враховуючи суспільний інтерес, погодився на другий сезон, який зосередиться на історії Фронтмена та поліції.

Він також зізнався, що головною причиною продовження стали фінанси, адже перший сезон, попри успіх, не приніс йому значного доходу.

Другий сезон показує, як Ґіхун стає героєм, об’єднується з Хван Джунхо і бореться проти організаторів ігор. Проте повстання зазнає поразки через зраду Фронтмена.

“Ви знаєте, повстання Ґіхуна закінчується провалом, він втрачає свого найкращого друга… Я подумав, що це буде саме той момент, коли можна зробити перерву і продовжити історію в наступному сезоні.” – Хван Донхьок

Третій сезон, який вийде 27 червня 2025 року, стане фінальним. У ньому Ґіхун опиниться на важливому роздоріжжі, а також розкриють історію Фронтмена. Глядачів чекають нові жорстокі ігри, що перевірятимуть найнижчі інстинкти людей, а також повернення знайомих героїв.