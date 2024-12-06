Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час зустрічі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, передає The Guardian.

Повідомляється, що під час понад годинної зустрічі Салліван запевнив у передачі Україні сотень тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки. Крім того, США нададуть підтримку в підготовці мобілізованих українських військових за кордоном.

Фінансова підтримка

За словами Саллівана, рішення про надання Україні кредиту на $20 мільярдів під гарантії заморожених російських активів перебуває на фінальній стадії реалізації.

Санкції проти РФ

Американський посадовець анонсував нові санкції, які будуть запроваджені найближчими тижнями. Їх мета – обмежити здатність Росії продовжувати війну та зміцнити позицію України в майбутніх переговорах.