Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу, передає власний кореспондент Укрінформу.

Він також повідомив, що найближче засідання Контактної групи з питань оборонної допомоги Україні у форматі «Рамштайн» відбудеться до 20 січня.

“Відбудеться ще одна зустріч групи «Рамштайн», звісно, до завершення нашої каденції”, – зазначив Кірбі.

Посадовець нагадав, що нещодавно США вже оголосили про нові пакети підтримки за програмою USAI та в межах президентських повноважень. За його словами, протягом кількох найближчих днів очікуються додаткові заяви щодо виділення Україні допомоги у сфері безпеки.

Раніше адміністрація США ухвалила рішення надати Україні додаткову зброю, обладнання та фінансування для зміцнення обороноздатності країни. Точний зміст нових пакетів підтримки стане відомий після їх офіційного оголошення.