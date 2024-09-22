Держави Чотиристороннього діалогу з питань безпеки заявили про неприйнятність застосування або погроз застосування ядерної зброї Росією.

Про це йдеться в заяві лідерів чотирьох держав, опублікованій на сайті Білого дому.

У заяві держави нагадали, що виступають за дотримання міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН, включаючи територіальну цілісність, суверенітет усіх держав та мирне вирішення спорів.

“Ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість війною, що триває в Україні, включаючи жахливі і трагічні гуманітарні наслідки. Кожен з нас відвідав Україну з початку війни і бачив це на власні очі; ми підтверджуємо необхідність всеосяжного, справедливого і тривалого миру згідно з міжнародним правом, відповідно до цілей і принципів Статуту ООН, включаючи повагу до суверенітету і територіальної цілісності”, – йдеться у заяві.

Лідери відзначили негативний вплив війни в Україні на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, особливо для країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн.

Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що напередодні цієї зими Росія готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України.