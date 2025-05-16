Сьогодні, 16 травня, на переговорах у Стамбулі США представлятиме Майкл Ентон, директор із планування політики. Цю інформацію підтвердив прессекретар Держдепартаменту США, згідно з повідомленням Reuters.

Держсекретар США Марко Рубіо також прибув до Стамбула, хоча раніше він зазначав, що не братиме участі у мирних переговорах з російською стороною. Проте, він може зустрітися з українською делегацією, про що повідомляє AFP.

Напередодні стало відомо, що представники США візьмуть участь у переговорах між Україною та Росією, де російську сторону представлятиме делегація нижчого рівня. Цю інформацію підтвердив Рубіо на пресконференції після саміту НАТО.

Він також планує зустрітися з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та високопоставленими українськими представниками. Однак, за словами Рубіо, США не мають великих сподівань на ці переговори, вважаючи, що справжній прогрес можливий лише за умови прямої розмови між Трампом і Путіним.

Сьогодні в Стамбулі відбудуться перші прямі переговори між Україною та Росією. Російську делегацію очолює помічник президента Путіна Володимир Мединський, який раніше вже вів переговори з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Українську делегацію очолить міністр оборони Умєров.

Президент України Володимир Зеленський, який 15 травня зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як “бутафорський”. Проте, з поваги до Трампа і Ердогана, він вирішив відправити українську делегацію до Стамбула. За його словами, зустрічі проходитимуть за участі представників Туреччини та США.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, коли лідер Кремля пропонував Україні прямі переговори. Однак, у Кремлі підтвердили, що Путін на цих переговорах не буде присутній.