Після ухвалення пакета допомоги Україні в армії США прогнозують потроєння виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів. Йдеться про виготовлення 100 тисяч 155-мм боєприпасів на місяць або ж 1,2 млн на рік.

Про це повідомляє заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, зазначає Defense One.

“З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тисяч одиниць”, — йдеться у повідомленні американського генерала.

Він наголосив, що фактично йдеться про зростання виробництва понад утричі, якщо порівнювати із сьогоднішніми показниками. За його словами, очікується, що у квітні американська оборонка випустить 30 000 одиниць 155-мм артилерійських снарядів.

Мінгус також зазначив, що в порівнянні з лютим 2022 року, то виробництво збільшиться ушестеро.

Артилерійські снаряди є одними з небагатьох боєприпасів, виробництво яких контролюється урядом США, а не закуповується у приватних підрядників.