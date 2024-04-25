Про це повідомляє заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, зазначає Defense One.
“З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тисяч одиниць”, — йдеться у повідомленні американського генерала.
Він наголосив, що фактично йдеться про зростання виробництва понад утричі, якщо порівнювати із сьогоднішніми показниками. За його словами, очікується, що у квітні американська оборонка випустить 30 000 одиниць 155-мм артилерійських снарядів.
Мінгус також зазначив, що в порівнянні з лютим 2022 року, то виробництво збільшиться ушестеро.
Артилерійські снаряди є одними з небагатьох боєприпасів, виробництво яких контролюється урядом США, а не закуповується у приватних підрядників.
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