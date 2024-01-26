Досягти цієї мети, за його словами, можна буде завдяки все ще очікуваній подальшій фінансовій допомозі США та європейським зобов’язанням. Зокрема, О’Браєн сподівається на ухвалення рішення ЄС виділити допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро.

“Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, коли держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з нею, висловила впевненість, що їм вдасться забезпечити це фінансування”, – зазначив посадовець.

Щодо фінансування українських потреб на шляху до перемоги у війні посадовець додав, що потужна міжнародна коаліція допомагає Україні, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб, коштом внутрішніх ресурсів.

Помічник держсекретаря США з питань Європи також упевнений, що стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною та буде опиратися “на те, що було зроблено у 2023 році”, зокрема на успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України.