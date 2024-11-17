Про це повідомляє газета The New York Times.

В публікації йдеться, що зброя, швидше за все, спочатку буде застосована проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил в Курській області на заході Росії.

Видання зазначає, що рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США. Вибір розділив його радників, і його зміна відбувається за два місяці до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду, пообіцявши обмежити подальшу підтримку України.

За словами офіційних осіб, дозвіл українцям використовувати ракети великої дальності, відомі як армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), став відповіддю на несподіване рішення Росії ввести у бій північнокорейські війська.