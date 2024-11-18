Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні завдавати ударів по території Росії на глибину до 300 кілометрів.

Про це він повідомив після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

За словами Борреля, таке рішення дозволяє Україні використовувати надану американську зброю для ударів у радіусі 300 км. Він зазначив, що це не надто велика відстань, але це відображає зміну підходу США до підтримки України.

“Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї зброї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території. Це не велика відстань, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили його зараз, а не раніше? Я не знаю”, – зазначив Боррель.

При цьому він не уточнив, звідки саме отримав цю інформацію, оскільки офіційного підтвердження від американської сторони поки немає.

Представник ЄС підкреслив, що кожна країна ЄС самостійно визначає, як Україна може використовувати її зброю. За його словами, на зустрічі міністрів не ухвалювали єдиного рішення стосовно цього питання, але факт зміни підходу США може вплинути на позиції інших союзників.

“Сьогодні не було жодного рішення щодо цього. Кожна країна робитиме так, як вважає за доцільне. Американська адміністрація тривалий час говорила ‘ні’, але цього разу вона сказала ‘так'”, – додав Боррель.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили про рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії.

Пізніше портал Axios повідомив, що це рішення стосується насамперед ударів по об’єктах у Курській області РФ.