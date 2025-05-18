Сполучені Штати Америки, спільно з європейськими партнерами, готові “без вагань” посилити санкції проти Росії, якщо президент Володимир Путін не виявить готовності до мирних переговорів з Україною “в дусі доброї волі”. Цю інформацію озвучив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю CBS News.

Бессент підкреслив, що президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти цю позицію. Він зазначив, що важливо спостерігати за розвитком подій, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів.

Міністр також зауважив, що санкції, які були введені під час адміністрації Джо Байдена, виявилися малоефективними. Вони залишалися на низькому рівні через побоювання, що це може призвести до зростання внутрішніх цін на нафту.

Раніше державний секретар Марко Рубіо повідомив, що уряд США просив законодавців дати їм “трохи часу” для досягнення прогресу в переговорах між Кремлем і Києвом, не вводячи нових санкцій проти Росії.

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроект, який передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України. Цей документ включає первинні та вторинні санкції, зокрема 500% тарифів на країни, які купують російську нафту та її похідні продукти.

Переговори у Стамбулі

16 травня у Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії за участю представників Туреччини. Українську сторону представляє міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолює Володимир Мединський, який раніше був головою групи на перемовинах у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливість припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000. Наразі Україна працює над деталями цього процесу, який може відбутися найближчим часом.

Перед цими переговорами у Стамбулі також відбулися тристоронні зустрічі делегацій України, США та Туреччини.