США можуть надати Україні кредит на суму 50 млрд доларів, який буде погашений коштом прибутку від заморожених російських активів, якщо Євросоюз продовжить антиросійські санкції на невизначений термін.

Про це інформує Financial Times.

Видання ознайомилося з пропозицією США, яка викладена в документі ЄС. Ймовірно, його обговорюватимуть у середу, 5 червня, на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС.

Вашингтон наполягає на домовленості напередодні саміту лідерів G7 в Італії наступного тижня, де очікується, що механізм фінансування, підкріплений прибутками від заморожених активів, буде центральним елементом підтримки України.

За даними FT, основним варіантом, який розглядається, є план США надати кредит Україні, можливо, разом з іншими державами G7, що приблизно відповідає розрахунковим “несподіваним прибуткам” від сотень мільярдів доларів заморожених активів Росії, які зберігаються на Заході. Дипломати кажуть, що йдеться про 50 мільярдів доларів.