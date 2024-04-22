Допомога Сполучених Штатів, що міститиме засоби протиповітряної оборони, «дуже скоро» буде в Україні.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн на брифінгу в Києві.

«Допомога США дуже скоро буде тут. Щойно Сенат завершить справу, Президент підпише закон, і я думаю, ми бачитимо справжні зміни», – сказав він

О’Браєн підкреслив, що американська допомога міститиме, зокрема, засоби протиповітряної оборони задля захисту економіки.

«Мова йде не лише про Patriot – це і системи проти дронів та повільніших ракет, якими Росія намагається нападати», – підкреслив помічник держсекретаря.

Він поінформував, що подорожував низкою країн, щоб обговорити з ними, як привезти до України більше ППО, а під час перебування в нашій країні зустрівся з депутатами Верховної Ради, представниками Офісу Президента та членами уряду.