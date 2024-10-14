Президент США Джо Байден оголосив про готовність Сполучених Штатів до переговорів з Росією, Китаєм та Північною Кореєю без попередніх умов, з метою зменшення ядерної загрози.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Ця заява стала частиною привітання цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру — організації Nihon Hidankyo, які протягом десятиліть свідчили про катастрофічні наслідки використання ядерної зброї.

Байден підкреслив, що важливо продовжувати зусилля в напрямку ядерного роззброєння, особливо в умовах зростаючих ядерних ризиків у світі.

“Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів”, — зазначив Байдена.

Він наголосив, що зниження ядерної загрози важливе не попри небезпеки сьогодення, а саме через них.

“Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів”, — сказав американський президент.

Він також розповів, що торік під час відвідування Хіросіми (Японія) мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування (у серпні 1945 року).

Байден додав, що ця людина нагадала йому, що “ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї”.