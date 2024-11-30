Володимир Зеленський також повідомив, що Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік - більше трьох мільярдів.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.

“За цей тиждень ми можемо особливо відзначити Литву: нова партія військової допомоги. Зброя, там є боєприпаси, запчастини до броньованої техніки. Також Нідерланди – дуже дякую за пускові установки для «Петріотів”, — зазначив Зеленський.

За його словами Сполучені Штати готують «важливий сильний військовий пакет 725 мільйонів доларів». Це те, що значно підтримає українських військових на фронті.

“Є також готовність «нордиків» та держав Балтії збільшувати інвестиції в нашу оборонку, зокрема у виробництво наших вітчизняних дронів. Я дякую за це!” — підкреслив Зеленський

Він зазначив, що Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік – більше трьох мільярдів.

Також є рішення Люксембургу про кошти на закупівлю зброї для Сил оборони України.

“Цінуємо й рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість. На те, щоб Росія відчувала свою відповідальність за цю війну, за її наслідки і щоб Росія була примушена до миру. Світ здатен це забезпечити”, — наголосив Зеленський.