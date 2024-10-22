Адміністрація Байдена готує нові санкції, спрямовані на обмеження доступу Росії до товарів, що підтримують її військову машину. Санкції будуть спрямовані на осіб, які сприяють військовій машині Кремля, включаючи посередників у третіх країнах. Очікується, що США також запровадять додаткові заходи, спрямовані на енергетичний сектор та банки Росії.

Про це у вівторок заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

“США оголосять про жорсткі нові санкції, спрямовані на осіб, які сприяють військовій машині Кремля, включаючи посередників у третіх країнах, які постачають Росії критичні ресурси для її військових”, – заявила Йеллен.

Наступного тижня очікується новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на припинення доступу країни до критичних технологій, які використовуються в ході вторгнення в Україну. Цей крок стане черговим кроком у низці заходів, спрямованих на обмеження військових можливостей РФ.

Попри те, що більшість товарів подвійного призначення заборонені для експорту до Росії, країна активно шукає шляхи обходу санкцій. Нові маршрути поставок були знайдені через Індію, Малайзію та Таїланд, що дозволило Росії продовжувати отримувати необхідні технології.

З метою боротьби з обходом санкцій США планують ввести додаткові заходи, що стосуються енергетичного сектору та банківської системи Росії. Україна закликає своїх партнерів активізувати зусилля щодо протидії обходу санкцій та обмеження доходу РФ від продажу нафти.