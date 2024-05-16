Сполучені Штати Америки готують до відправки нову партію зброї та військової техніки для України.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні”, — заявила Жан-П’єр.

Вона не уточнювала, що саме входить у пакет допомоги. Також Жан-П’єр підтвердила, що США намагаються надати допомогу ЗСУ у районі Харкова. За її словами, у цьому районі “українські сили ведуть запеклі бої”.

Також речниця Білого дому розповіла журналістам, що російські війська розпочали наступ на Харків та незабаром активізують темпи наступальних операцій там, аби створити “неглибоку буферну зону вздовж українського кордону”.

“І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись”, — зазначила Жан-П’єр.

Сполучені Штати 10 травня оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Пакет допомоги містить артилерію, боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS, протитанкові боєприпаси, бронетехніку та стрілецьку зброю.