Сполучені Штати незабаром планують повідомити про виділення нового пакету військової допомоги для України на понад 2,3 мільярда доларів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим у Вашингтоні, цитує «Голос Америки».

Умєров та Остін зустрілися для обговорення двостороннього оборонного співробітництва, питання регіональної безпеки та шляхів посилення оборонного партнерства між США та Україною.

Також перед липневим самітом НАТО держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, пише «Голос Америки».

Наприкінці червня агентство Reuters писало, що новий пакет військової підтримки від США має містити, зокрема, ракети-перехоплювачі до систем ППО HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Щоправда, нова допомога, стверджувало видання, буде на 150 мільйонів доларів.