Про це радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив під час брифінгу.

“Як я вже сказав у вступному слові, ми вже відправили кілька (ракет – ред.), і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше”, – сказав Салліван.

Водночас він відмовився називати конкретну кількість ракет, які планує поставити Вашингтон в Україну.

Джейк Салліван звернув увагу, що Україна зобов’язалася використовувати зброю лише всередині території власної держави, а не в Росії.

Деякі з ракет містилися в пакеті допомоги для України, який президент США Джо Байден схвалив у середу, 24 квітня, сказав Салліван.