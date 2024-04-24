Про це радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив під час брифінгу.
“Як я вже сказав у вступному слові, ми вже відправили кілька (ракет – ред.), і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше”, – сказав Салліван.
Водночас він відмовився називати конкретну кількість ракет, які планує поставити Вашингтон в Україну.
Джейк Салліван звернув увагу, що Україна зобов’язалася використовувати зброю лише всередині території власної держави, а не в Росії.
Деякі з ракет містилися в пакеті допомоги для України, який президент США Джо Байден схвалив у середу, 24 квітня, сказав Салліван.
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