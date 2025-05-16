Сполучені Штати висловили В’єтнаму занепокоєння щодо їхнього торговельного дефіциту, назвавши його “неспроможним”. Це стало відомо з повідомлень в’єтнамських державних ЗМІ, які з’явилися в п’ятницю на фоні тривалих переговорів між країнами щодо тарифів.

В’єтнам, як найбільший експортний ринок для США, веде активний діалог з американською адміністрацією, намагаючись переконати її пом’якшити позицію щодо значного торговельного профіциту на свою користь. У квітні президент Трамп оголосив про намір ввести “дзеркальний” тариф у розмірі 46% на в’єтнамські товари, який має набути чинності в липні.

На зустрічі з заступником міністра фінансів В’єтнаму Као Ань Туаном, старший посадовець Міністерства фінансів США Роберт Капрот підкреслив необхідність вжиття заходів проти незаконного перевантаження товарів та інших форм торговельного шахрайства.

У відповідь на це, Туан закликав до сприяння імпорту американських високотехнологічних товарів до В’єтнаму, що, на його думку, допоможе зменшити дефіцит, який у 2024 році перевищив 123 мільярди доларів.

Туан зазначив, що В’єтнам має попит на продукцію, в якій США мають конкурентні переваги, такі як енергетика, високі технології, авіація, машинобудування та сільське господарство.

З метою зменшення профіциту у торгівлі зі США, В’єтнам вже вживає ряд заходів, включаючи зниження тарифів на широкий спектр товарів, що експортуються до Америки, а також активізацію боротьби з незаконним реекспортом китайських товарів через свою територію.

Прем’єр-міністр В’єтнаму Фам Мінь Чин повідомив, що перший раунд переговорів з США щодо тарифів відбувся на початку травня. Він підкреслив, що В’єтнам став однією з перших країн, з якою США погодились розпочати такі переговори.

Речниця Міністерства закордонних справ В’єтнаму Фам Ту Ханг на регулярному брифінгу зазначила, що країна “активно просуває збалансовані та сталi торговельні відносини зі США”. Вона також додала, що переговори щодо дзеркальних тарифів на в’єтнамський експорт тривають, і конкретна інформація буде надана пізніше.