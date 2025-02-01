Обраний Дональдом Трампом спеціальний посланник з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

Про це пише Reuters.

Видання посилається на заяву спеціального посланника з питань російсько-української війни генерала Кіта Келлога. За його словами, в Україні “повинні відбутись” президентські та парламентські вибори, які заборонені українським законодавством на час воєнного стану.

“Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися”, – додав він.

За інформацією Reuters, питання проведення виборів є одним із питань, які оточення Трампа обговорює в контексті свого плану завершення війни в Україні.

Серед іншого, кажуть двоє джерел Reuters, Келлог та інші посадовці Білого дому обговорювали, “як підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир’я з Росією”.

Представники Трампа також обговорюють, чи варто наполягати на тому, що “припинення вогню” на полі бою має передувати укладенню “більш тривалої угоди”, ідеться в матеріалі Reuters.