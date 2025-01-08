Міністерство юстиції США оголосило про конфіскацію двох розкішних квартир у Маямі, які були використані з порушенням американських санкцій, накладених на російського бізнесмена Віктора Перевалова. Загальна вартість цих об’єктів нерухомості становить приблизно 1,8 мільйона доларів.

Про це повідомляє пресслужба міністерство юстиції США.

Рішення про конфіскацію було ухвалене на основі судового розпорядження від 7 січня після подання відповідного цивільного позову у лютому 2024 року.

“Сьогоднішнє успішне вилучення активів ще раз демонструє, що спроби приховати власність за номінальними власниками та підставними компаніями є ризикованою тактикою, яка має серйозні довгострокові наслідки”, – наголосив Майкл Ху, співдиректор оперативної групи KleptoCapture Міністерства юстиції США.

Згідно зі звинуваченнями, Перевалов разом із Валерієм Абрамовим заснували російську будівельну компанію VAD, AO, яка брала участь у спорудженні траси “Таврида” в окупованому Криму. У 2018 році Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло Перевалова, Абрамова та їхню компанію до списку санкцій (SDN List) на підставі указу президента США № 13685. Ці санкції були пов’язані з порушенням суверенітету України через анексію Криму.

Попри санкції, з 2018 до 2023 року нерухомість у Маямі, що належала Перевалову, здавалася в оренду та приносила дохід. У червні 2018 року квартири були передані під управління компанії, створеної для приховування справжнього власника. Отримані кошти використовувалися для обслуговування нерухомості.

Справу розслідувало ФБР у Маямі за підтримки місцевої поліції Санні-Айлс-Біч.

Цей випадок став частиною ширших заходів, координованих оперативною групою KleptoCapture, створеною Міністерством юстиції США в 2022 році. Завданням групи є забезпечення дотримання санкцій, експортного контролю та економічних заходів проти осіб, які намагаються обійти обмеження.

Оперативна група продовжує використовувати всі доступні інструменти, щоб протистояти спробам уникнення міжнародних санкцій, накладених на Росію через її військову агресію.