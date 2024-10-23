Про це заявив американський міністр оборони Ллойд Остін під час пресконференції в Римі, цитує Washington Post.

“Наші аналітики […] продовжують дивитися на це. Тепер ми бачимо докази того, що є північнокорейські війська, які вирушили до […] Росії. Що саме вони роблять, ще невідомо. Але, так, є докази того, що в Росії є війська КНДР”, — розповів він.