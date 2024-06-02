Про це він сказав під час виступу на безпековій конференції в Сінгапурі, повідомляє The Telegraph.

Український президент подякував Джо Байдену за дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американською зброєю, але заявив, що обмеження на використання далекобійних систем також мають бути зняті.

“Чи достатньо цього (дозволу. – ред.)? Ні. Чому? Тому що я навів вам приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь, спокійно знаючи, що Україна не буде стріляти у відповідь, бо не має відповідних систем і дозволів”, – пояснив Зеленський.

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Він додав, що Росія продовжує використовувати далекобійну артилерію та близько 300 систем озброєння з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати Україну.

“Отже, вони мають цю зброю там і не прибирають її, бо знають, що Україна не може націлити на них західну зброю, навіть якщо вони стрілятимуть проти нас”, – пояснив президент.