Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає “Голос Америки”.
Наразі в Пентагоні є близько $4 млрд за програмою президентських повноважень (PDA) та $2 млрд на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI). За PDA Україна отримує озброєння безпосередньо зі складів США, тоді як за програмою USAI зброю замовляють у виробників.
“Ви й надалі побачите надання пакетів допомоги у найближчі тижні до закінчення терміну цієї адміністрації. Це відповідає тому, як ми робили це в минулому – ми робили це досить регулярно, майже щотижня”, — сказала Сінгх.
Щодо пакетів за програмою PDA, заступниця речника зауважила, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів, інше може зайняти довше часу — залежно від його наявності на складах США.
Відповідаючи на запитання, чи достатньо у США зброї в поточних запасах і у виробництві до 20 січня, щоб фактично використати $4 млрд (PDA), що залишилися, Сінгх підтвердила: “це буде зроблено – ми скористаємося повноваженнями PDA до закінчення терміну”.
При цьому вона запевнила, що Пентагон постійно поповнює запаси зброї.
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