У Міністерстві оборони США заявили про намір до завершення президентського терміну Джо Байдена використати всі наявні фінансові ресурси для програм підтримки України.

Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає “Голос Америки”.

Наразі в Пентагоні є близько $4 млрд за програмою президентських повноважень (PDA) та $2 млрд на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI). За PDA Україна отримує озброєння безпосередньо зі складів США, тоді як за програмою USAI зброю замовляють у виробників.

“Ви й надалі побачите надання пакетів допомоги у найближчі тижні до закінчення терміну цієї адміністрації. Це відповідає тому, як ми робили це в минулому – ми робили це досить регулярно, майже щотижня”, — сказала Сінгх.

Щодо пакетів за програмою PDA, заступниця речника зауважила, що деяке озброєння прибуває до України протягом днів і тижнів, інше може зайняти довше часу — залежно від його наявності на складах США.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо у США зброї в поточних запасах і у виробництві до 20 січня, щоб фактично використати $4 млрд (PDA), що залишилися, Сінгх підтвердила: “це буде зроблено – ми скористаємося повноваженнями PDA до закінчення терміну”.

При цьому вона запевнила, що Пентагон постійно поповнює запаси зброї.