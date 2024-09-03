Сполучені Штати наближаються до укладення угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, здатних вражати цілі у глибині території Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваних представників США.

Очікується, що до оборонного пакета можуть включити ракети класу «повітря — земля» JASSM, а офіційне оголошення може відбутися цієї осені.

Проте навіть після прийняття рішення Україні доведеться зачекати кілька місяців, поки Сполучені Штати розв’язуватимуть технічні питання перед поставкою.

Чиновники, які побажали залишитися анонімними, вважають, що надання Україні JASSM може суттєво змінити «стратегічний ландшафт» війни, оскільки дальність дії цих ракет охопить більшу частину території Росії.

За даними видання, військові аналітики припускають, що застосування JASSM може змусити російські сили відсунути свої плацдарми та склади на сотні кілометрів, що значно ускладнить їхні наступальні операції та потенційно надасть Україні стратегічну перевагу.