«Для ефективної інтеграції F-16 в українські ВПС його підсистеми РЕБ потребували перепрограмування, щоб бути ефективними проти російських загроз», – ідеться у повідомленні.

Перед фахівцями стояла подвійна проблема: системи, що використовується на F-16, немає на озброєнні у США, а її оптимізацію потрібно було провести у короткий термін.

Спираючись на дані від Данії і Норвегії, фахівці вивчили конструкцію системи РЕБ та розробили підходи для її перепрограмування. Після цього система була протестована разом з колегами по коаліції, які перевірили унікальні елементи, і покращені процеси перепрограмування.

У 68-ій ескадрильї зазначили, що Україна є офіційним замовником її послуг, і ця співпраця дасть змогу забезпечити підтримку та своєчасне оновлення та модернізацію систем РЕБ на основі досвіду та рекомендацій від української сторони.