Про це повідомив підрозділ ВПС США 350th Spectrum Warfare Wing.
Зазначається, що над цим працювала 68-ма ескадрилья радіоелектронної боротьби (68 EWS) у співпраці з данськими і норвезькими колегами.
«Для ефективної інтеграції F-16 в українські ВПС його підсистеми РЕБ потребували перепрограмування, щоб бути ефективними проти російських загроз», – ідеться у повідомленні.
Перед фахівцями стояла подвійна проблема: системи, що використовується на F-16, немає на озброєнні у США, а її оптимізацію потрібно було провести у короткий термін.
Спираючись на дані від Данії і Норвегії, фахівці вивчили конструкцію системи РЕБ та розробили підходи для її перепрограмування. Після цього система була протестована разом з колегами по коаліції, які перевірили унікальні елементи, і покращені процеси перепрограмування.
У 68-ій ескадрильї зазначили, що Україна є офіційним замовником її послуг, і ця співпраця дасть змогу забезпечити підтримку та своєчасне оновлення та модернізацію систем РЕБ на основі досвіду та рекомендацій від української сторони.
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