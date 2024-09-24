Сполучені Штати Америки можуть оголосити цього тижня про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на кількох американських посадовців.

Цей пакет стане найбільшим обсягом допомоги, яку Вашингтон надіслав Києву з травня.

Що увійде до пакета допомоги

Один з чиновників повідомив виданню, що новий пакет, ймовірно, міститиме боєприпаси класу “повітря-земля” для винищувачів F-16. Це дозволить українським пілотам здійснювати операції на більшу відстань від лінії фронту та російської протиповітряної оборони.

Крім того, пакет включатиме боєприпаси для HIMARS, патрульні катери, бронетехніку, а також 155-мм і 105-мм снаряди, а також протитанкові ракети.

Американські офіційні особи зазначили, що пакет, який ще доопрацьовується і може бути змінений, буде надано через механізм PDA (Presidential Drawdown Authority), що дозволяє передавати зброю з американських складів.

Пакет оголосять напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою та кандидаткою на посаду президента від Демократичної партії Камалою Гарріс.