Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM, які могли б досягти глибини Росії. Вони можуть увійти до наступного пакету військової допомоги.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією його джерел, Україні доведеться почекати кілька місяців, оскільки США розвʼязують технічні проблеми перед будь-яким постачанням, кажуть співрозмовники. Вони додали, що ракети типу “повітря-поверхня” JASSM можуть увійти до пакету озброєнь, про який оголосять цієї осені, повідомили три джерела. Остаточного рішення ще не ухвалили.

Американські чиновники кажуть, що поставка цих ракет може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту та збільшити зону ураження ударів по території РФ.

Військові аналітики припустили, що ці радіус ударів ракет JASSM може відтіснити російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів далі від лінії бойових дій.

“Це серйозно ускладнить здатність Росії підтримувати її наступальні операції та потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу”, — йдеться у матеріалі.

Запуск їх поблизу північного кордону України з Росією міг би дозволити ЗСУ вражати військові об’єкти РФ у Воронежі та Брянську, а на півдні — по аеродромах або військово-морським об’єктам у Криму.