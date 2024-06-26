Як розповіли виданню чотири неназвані американські чиновники, така пропозиція опрацьовується співробітниками Адміністрації президента США Джо Байдена і остаточного схвалення від глави держави поки немає.

“Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-які обговорення цього передчасні. Президент абсолютно твердо вирішив, що не відправлятиме американські війська в Україну”, — наголосив у коментарі CNN один з чиновників Адмісністрації Байдена.

Джерела видання повідомили, що у разі схвалення таке рішення набуде чинності цього року. Воно дозволить Пентагону вперше після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році надати контракти американським компаніям для роботи на території України. Це може прискорити ремонт та обслуговування озброєнь, які використовують українські захисники.

CNN нагадує, що зараз американську техніку, яка зазнала пошкоджень на полі бою в Україні, доводиться вивозити до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, що займає чимало часу.

Чиновники розповіли, що питання відправки військових підрядників почали серйозно обговорювати кілька місяців тому через “успіхи Росії на полі бою” та затримки у виділенні нового фінансування для допомоги Україні.

За словами джерел видання, регулярного обслуговування потребуватимуть винищувачі F-16, які Україна має отримати вже влітку.