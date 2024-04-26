Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою $1 мільярд, який включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті 21 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у п’ятницю, 26 квітня.

«Сьогодні я радий повідомити, що Сполучені Штати виділять за повноваженнями президента (PDA) ще один пакет допомоги на $1 мільярд, який включатиме додаткові боєприпаси для HIMARS, 155-міліметрові снаряди, засоби протиповітряної оборони та бронетехніку»,- сказав Ллойд Остін.

Глава Пентагону також позитивно відзначив зусилля інших країн, які продовжують забезпечувати оборонні потреби України.

«Лише подивіться на надзвичайну ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі тисяч артилерійських снарядів із третіх країн. Велика Британія оголосила про виділення свого найбільшого пакета озброєнь вартістю приблизно $620 мільйонів. Або зверніть увагу на сміливу заяву Німеччини про те, що вона надасть Україні ще одну систему Patriot», – зазначив Остін.

Міністр оборони США підсумував, що за останні два роки близько 50 країн з усього світу забезпечили Україну понад 70 системами ППО середньої та великої дальності. Вони надали близько тисячі ракет, трьох тисяч одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. А вже цьогоріч в Україну почне прибувати ескадрилья літаків F-16.