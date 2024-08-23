Про це пише Associated Press.
Цей пакет надається на фоні зусиль Вашингтона краще зрозуміти, як український наступ на території Росії, зокрема в районі Курська, співвідноситься зі загальними стратегічними цілями на полі бою.
До пакета допомоги входять ракети для систем протиповітряної оборони, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), комплекси “Джавелін” та інші протитанкові ракети, засоби протидії дронам і електронній боротьбі, боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм, техніка та інше обладнання.
Ця військова допомога надається у момент, коли українські війська продовжують розвивати свій несподіваний наступ на території Росії, де, за даними офіційних джерел, вони захопили приблизно 100 квадратних кілометрів в районі Курська. Одночасно, російські сили активно просуваються на сході, поблизу важливого логістичного вузла — міста Покровськ.
У Пентагоні зазначають, що Сполучені Штати продовжують діалог з українським керівництвом щодо довгострокових планів операції в районі Курська, особливо на тлі активних дій російських військ поблизу Покровська.
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