США планують надати Україні додаткову військову допомогу на суму 725 мільйонів доларів. Пакет включатиме засоби для боротьби з дронами та боєприпаси.

Про це повідомляє АР з посиланням на слова анонімних американських чиновників.

Проте наразі не підтверджено, чи містить новий пакет допомоги ракети для HIMARS.

За їхніми словами, Україна також просила більше ракет дальньої дії для ураження російських цілей.

Окрім того, пакет передбачає додаткові протипіхотні наземні міни, які повинні уповільнити просування російських та північнокорейських сил у Курській області.