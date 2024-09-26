США погодили надання Україні нової оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів. А також схвалили та запровадження санкцій проти Росії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення», — зазначив він.

Як зазначається, до пакета увійдуть: додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря — земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України.

«Також ціную рішення розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності Росії фінансувати свою агресію проти України», — написав Зеленський

Вже 30 вересня спливає термін для використання 6,2 мільярда доларів, які США виділили для допомоги Україні в межах президентських повноважень щодо вилучення озброєнь (PDA). Тож Білий дім проводив термінові переговори з Конгресом, аби направити допомогу на цю суму Україні, перш ніж така можливість «згорить».