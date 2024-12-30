30 грудня Міністерство фінансів США оголосило про надання Україні додаткової фінансової допомоги у розмірі $3,4 мільярда. Ці кошти є частиною прямої бюджетної підтримки для забезпечення стабільності державних функцій країни.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

“Наша пряма бюджетна підтримка Україні надійшла у вирішальний момент, коли Росія посилює атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. Економічна допомога від Сполучених Штатів та наших союзників є ключовою для здатності України захищати свій суверенітет і досягати справедливого миру, підтримуючи важливі державні послуги, які забезпечують героїчну боротьбу українців”, – заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Кошти стали останнім траншем, виділеним у межах двопартійного Закону про додаткові асигнування для забезпечення безпеки України на 2024 рік. Їхнє використання супроводжується умовами щодо впровадження реформ для зміцнення правоохоронної системи, підвищення прозорості та ефективності державних установ, а також посилення антикорупційних заходів.

Ця допомога є частиною $50-мільярдної ініціативи G7 з прискорення надходжень до бюджету України, фінансованої за рахунок заморожених активів Росії. Як зазначено у заяві, США демонструють чіткий сигнал Росії, що вона буде змушена нести дедалі більші витрати за свою незаконну війну.

За словами Єллен, підтримка України відповідає ключовим національним інтересам США, сприяючи збереженню глобального демократичного порядку, що забезпечує безпеку та економічні переваги для Америки.

“Разом із військовою допомогою та діями Міністерства фінансів щодо посилення санкцій проти російської військової машини ми продовжимо робити все можливе, щоб Україна досягла справедливого миру”, – наголосила вона.

Фінансування дозволить Україні продовжувати надавати державні послуги та підтримувати критичні галузі економіки, що є важливим елементом у боротьбі за суверенітет країни.