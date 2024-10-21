Про це повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін.
“Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку Ураїни. Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України”, – заявив міністр.
Нагадуємо, що вранці 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін здійснив неоголошений візит до Києва.
- Лідери США, Німеччини, Великої Британії та Франції на зустрічі в Берліні підтвердили свою підтримку Україні.
- Фінляндія надасть Україні новий пакет енергетичної допомоги.
- США надаватимуть Україні нові пакети допомоги кожні два-три тижні, — Зеленський.