Про це повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін.

“Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати підтримку Ураїни. Сьогодні я хочу оголосити про виділення президентського пакета допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України”, – заявив міністр.