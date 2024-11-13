Україна отримала грант на суму $1,35 млрд від уряду Сполучених Штатів, які спрямують на соціальні та гуманітарні ініціативи.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначену суму було виділено через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за координації з Міністерством фінансів та Держдепартаментом США.

Шмигаль підкреслив важливість цієї допомоги в умовах актуальних викликів для країни.

“Направляємо ці кошти на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми”, – заявив прем’єр.

Крім того, прем’єр зазначив, що український уряд продовжує співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити достатній рівень фінансування на цей і наступний роки для стабілізації та розвитку країни.