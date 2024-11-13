Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зазначену суму було виділено через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за координації з Міністерством фінансів та Держдепартаментом США.
Шмигаль підкреслив важливість цієї допомоги в умовах актуальних викликів для країни.
“Направляємо ці кошти на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми”, – заявив прем’єр.
Крім того, прем’єр зазначив, що український уряд продовжує співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити достатній рівень фінансування на цей і наступний роки для стабілізації та розвитку країни.
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