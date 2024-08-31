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Про це повідомила міністр економіки України.

Під час поїздки до США основною темою обговорення стала енергетика України, зокрема відновлення енергетичної системи, яка постраждала від російських авіаударів.

Заступник секретаря енергетики США Девід М. Турк підтвердив готовність США надати підтримку, включаючи 800 мільйонів доларів фінансування для енергетичного сектору та допомогу в створенні систем пасивного захисту.

Українська сторона надала список критичного обладнання для термінового ремонту, а також отримала обіцянку технічної підтримки для його встановлення.

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