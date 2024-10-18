Протягом жовтня-грудня Сполучені Штати Америки надаватимуть Україні кілька пакетів військової допомоги, вартістю від 500 до 750 мільйонів доларів. Це є частиною Плану перемоги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в етері телемарафону.

Зеленський нагадав, що два дні тому він провів розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої американський лідер оголосив про новий пакет допомоги для України.

“Також домовилися, що це буде частиною плану, ми будемо отримувати раз на два-три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці — жовтень-грудень — максимально посилити Україну”, — розповів президент.