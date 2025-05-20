У переддень запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним, Вашингтон надіслав Москві список американців, які відбувають покарання в Росії. Цей список, оприлюднений агентством Reuters, містить інформацію про дев’ять осіб, більшість з яких були затримані та засуджені після 2022 року за різні кримінальні правопорушення.

Серед осіб, включених до списку, можна виділити:

Стівен Хаббард – 72-річний чоловік, засуджений у жовтні 2024 року до 6 років і 10 місяців колонії за звинуваченням у найманстві. Він був затриманий у Росії після того, як вступив до територіальної оборони в Ізюмі, де проживав з 2014 року.

Роберт Гілман – 30-річний громадянин США та Польщі, колишній морпіх, засуджений у жовтні 2024 року до 7 років суворого режиму за напад на співробітників колонії, де він відбував покарання за бійку з поліцейським.

Гордон Блек – сержант армії США, який у 2024 році приїхав до Владивостока. Його звинуватили у побитті та крадіжці 10 тисяч рублів, за що суд призначив йому 3 роки і 9 місяців колонії, пізніше термін скоротили до 3 років і 2 місяців.

Джозеф Шнайдер – засуджений у грудні 2024 року до 6 років колонії за спробу викрадення свого чотирирічного сина, який проживав із матір’ю в Росії.

Джозеф Тейтер – заарештований у серпні 2024 року за образу персоналу московського готелю, пізніше йому призначили примусове лікування за напад на поліцейського.

Майкл Тревіс Лік – засуджений у липні 2024 року до 13 років колонії за спробу збуту наркотиків. Він був затриманий у червні 2023 року за звинуваченням у фасуванні та розповсюдженні наркотиків.

Роберт Вудленд – уродженець Росії, усиновлений американцями, який повернувся до РФ і працював учителем англійської мови. У липні 2024 року його засудили до 12,5 років суворого режиму за спробу продажу наркотиків, пізніше термін скоротили до 9,5 років.

Юджин Спектор – народився в Росії, але переїхав до США. Він відбуває 3,5 роки ув’язнення за хабарництво, а у серпні 2023 року його звинуватили у шпигунстві.

Девід Барнс – заарештований у 2022 році за звинуваченням у сексуальному насильстві над двома неповнолітніми. Його засудили до 21,5 років позбавлення волі за зверненням колишньої дружини, громадянки РФ.

Андре Хачатурян – американець вірменського походження, засуджений у 2023 році до 8,5 років позбавлення волі за торгівлю зброєю. Він був затриманий у московському аеропорту “Шереметьєво” з вогнепальною зброєю під час подорожі з Каліфорнії до Вірменії.

Ця ситуація продовжує розвиватися, і новини про неї будуть оновлюватися.