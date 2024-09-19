Уряд США запровадив санкції проти Росії за створення та використання незаконних фінансових схем з КНДР, що дозволяли Пхеньяну обходити раніше введені обмеження та посилювати свою взаємодію з міжнародною банківською системою.

Про це повідомили в Офісі контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

“Сьогодні OFAC ввів санкції проти мережі із п’яти організацій і однієї фізичної особи, розташованих у Росії та окупованому РФ грузинському регіоні Південної Осетії — за сприяння у створенні незаконних платіжних механізмів між Росією і КНДР”, — зазначається у повідомленні.

Зазначається, що на тлі зростання втрат на полі бою в Україні та поглиблення міжнародної ізоляції, “Росія стає дедалі залежнішою від КНДР у питаннях закупівлі зброї та економічної співпраці”.

Для цього режим Путіна використовує нелегальні фінансові схеми, щоб надати Північній Кореї доступ до міжнародної банківської системи, попри раніше введені санкції Ради Безпеки ООН.

Таким чином, США запровадили обмеження проти російського МРБ-Банку (МРБ), що діє в окупованій Південній Осетії, ТМСР-Банку та його керівника, АТ “Банк Російської фінансової корпорації”, ТОВ “Стройтрейд”, а також АТ “Тімер Банк”.

Вони намагалися спонсорувати або надавати фінансову, матеріальну чи технологічну підтримку, а також товари й послуги для уряду Північної Кореї. При цьому російські установи взаємодіяли з державними організаціями КНДР, проти яких уже були раніше введені санкції, зокрема Foreign Trade Bank (FTB) і Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC).